السعودية اليوم / الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

تواصلت لليوم الثاني، فعاليات الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات الذي تنظمه جمعية المعارض والمؤتمرات بالرياض، بمشاركة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في فندق كراون بلازا.

واستهلت الجلسات بحلقة نقاش حول ورقة عمل "الوضع الراهن لصناعة تنظيم الفعاليات والتوقعات المستقبلية "، قدمها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة جي دبليو سي الألمانية يوخن ويت خلال كلمة له بتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة جميع دول العالم في عام 2022، مما يخلق بيئة اقتصادية رائعة لصناعة المؤتمرات والمعارض في المملكة، وذلك وفقًا لتقارير "صندوق النقد الدولي".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لصناعة المعارض كاي هاتندورف إن تعزيز المملكة ودول الخليج القدرات الاستيعابية لأماكن إقامة الفعاليات، يسهم في تنمية حصة هذه المنطقة في السوق العالمي للمعارض والمؤتمرات، على حساب الأسواق التقليدية الأخرى.

بدوره تناول الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة

// انتهى //

13:57ت م

0083



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستواصلت لليوم الثاني، فعاليات الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات الذي تنظمه جمعية المعارض والمؤتمرات بالرياض، بمشاركة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في فندق كراون بلازا.واستهلت الجلسات بحلقة نقاش حول ورقة عمل "الوضع الراهن لصناعة تنظيم الفعاليات والتوقعات المستقبلية "، قدمها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.ونوه الرئيس التنفيذي لشركة جي دبليو سي الألمانية يوخن ويت خلال كلمة له بتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة جميع دول العالم في عام 2022، مما يخلق بيئة اقتصادية رائعة لصناعة المؤتمرات والمعارض في المملكة، وذلك وفقًا لتقارير "صندوق النقد الدولي".من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لصناعة المعارض كاي هاتندورف إن تعزيز المملكة ودول الخليج القدرات الاستيعابية لأماكن إقامة الفعاليات، يسهم في تنمية حصة هذه المنطقة في السوق العالمي للمعارض والمؤتمرات، على حساب الأسواق التقليدية الأخرى.بدوره تناول الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة ميسي فرانكفورت سيمون ميلر، التحول الذي تشهده المملكة في صناعة المعارض والمؤتمرات الفرص في المملكة ودول المنطقة بأكملها، خاصة في ظل تزايد الدول والشركات التي تستثمر بأعمالها في المنطقة.// انتهى //13:57ت م0083

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