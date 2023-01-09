السعودية اليوم / جامعة نايف العربية تشارك في مؤتمر قادة شرطة الأمن العرب الـ 46 في أبوظبي



أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أكّد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية، واستفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرّجت أكثر من 7 آلاف مختص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المختصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات مختّصة.

وأوضح البنيان أن إستراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبين أن الجامعة أنشأت مؤخرًا مجموعة من المراكز المختصة آخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعيًا الدول العربية إلى الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا.

واختتم رئيس الجامعة كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ 46 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي بدأت أعماله اليوم في أبو ظبي باستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر

وتشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في أعمال المؤتمر الـ 46 لقادة الأمن والشرطة العرب بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي متزامنًا مع ذكرى مرور 50 عامًا على فكرة إنشاء الجامعة.

وتنظم الجامعة بهذه المناسبة معرضًا مصاحبًا على هامش أعمال المؤتمر يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.

// انتهى //

13:52ت م

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أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأكّد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية، واستفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرّجت أكثر من 7 آلاف مختص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المختصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات مختّصة.وأوضح البنيان أن إستراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبين أن الجامعة أنشأت مؤخرًا مجموعة من المراكز المختصة آخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعيًا الدول العربية إلى الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا.واختتم رئيس الجامعة كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ 46 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي بدأت أعماله اليوم في أبو ظبي باستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معربًا عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم.وتشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في أعمال المؤتمر الـ 46 لقادة الأمن والشرطة العرب بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي متزامنًا مع ذكرى مرور 50 عامًا على فكرة إنشاء الجامعة.وتنظم الجامعة بهذه المناسبة معرضًا مصاحبًا على هامش أعمال المؤتمر يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.// انتهى //13:52ت م0081

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