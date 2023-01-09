

مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري، بالتنسيق مع بلدية الشوقية الفرعية، مبادرة طمس الكتابات الجدارية المشوهة للمنظر العام ومعالجتها بالتعاون مع إدارة التطوع وجمعية مراكز الأحياء.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة من خلال وكالة البلديات المتواصلة لتحقيق أهداف المبادرة، وتحسين المشهد الحضاري، في مختلف أحياء وشوارع مكة المكرمة.

// انتهى //

13:51ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ مبادرة لطمس الكتابات الجدارية المشوّهة للمنظر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.