السعودية اليوم / مركز الملك عبد العزيز يعلن إقامة العرض الدولي والبطولة الوطنية لجمال الخيل سنوياً



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعلن مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، عن إقامة العرض الدولي لجمال الخيل العربية بشكل سنوي انطلاقاً من النسخة السادسة والمقرر إقامتها في ديسمبر من العام الحالي، كما أعلن كذلك عن تكفله بإقامة البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية في مقره كل عام.

وتأتي إقامة العرض الدولي المصنف (A)، والذي كان يقام كل عامين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حرصاً من إدارة مركز الملك عبد العزيز على دعم ملاك الخيل العربية في المملكة للمشاركة في مثل هذا التجمع الدولي الكبير، كما أن البطولة الوطنية من فئة (C) ذات أهمية كبرى خاصة لتأهيل الخيل المحلية للمشاركة في البطولات الدولية محلياً وخارجياً.

ورفع مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة عبد العزيز المقبل، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل للخيل العربية وملاكها في المملكة.

وقال: " نظراً لأهمية العرض الدولي حرص مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس المجلس المهندس عبد الرحمن الفضلي، على إقامتها بشكل سنوي بعد أن كانت تقام كل عامين، وبلا شك إقامته بشكل سنوي سيساعد على تطور المنافسة واستقطاب المشاركات بشكل أكبر".

وأضاف: " ومن ناحية البطولة الوطنية، فهي مهمة جداً لملاك الخيل العربية السعوديين، حيث كانت تقام في محافظة الأحساء، وأقيمت العام الماضي في مركز الملك عبد العزيز، وستستمر - بمشيئة الله - لحرص المركز على تلبية تطلعات ملاك ومربي الخيل العربية بالمملكة.

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