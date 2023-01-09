السعودية اليوم / 550 عملية أشعة تداخلية في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف



سكاكا 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

نجح قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف من إجراء 550 عملية, في العام الأول للقسم الذي تم تشغيله في عام 2022 م، كما قد تم معاينة 2000 مريض في المنطقة, ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة في تطوير الخدمات النوعية المقدمة للمرضى بالمنطقة.

وأوضحت الصحة بالجوف أنه بدأ تقديم الرعاية الصحية في وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة في منطقة الجوف لأول مرة هذا العام, مبينةً أنَّ الأشعة التداخلية هي إحدى التخصصات الطبية الدقيقة التي يتم فيه علاج المريض تحت أقل تكلفة وأفضل نتائج, وغالبها يتم تحت التخدير الموضعي، بحيث يتم فيه توجيه الإبر إلى العضو المراد علاجه، وهي مصممة بشكل خاص وتنقسم إلى قسمين: وعائية تدخل الإبر داخل الأوردة لعلاج المكان، ولا وعائية تدخل مباشرة للجسم تحت إرشاد الأشعة.

وكانت عمليات الأشعة التداخلية أنهت معاناة العديد من المرضى دون تدخلات جراحية, كما أنها أنهت معاناة مريضتين من خراج في البطن تمت إزالته بواسطة إجراءات تداخلية دقيقة جداً، بالإضافة إلى معالجة مريض من عقم ثانوي وعلاج دوالي الخصية عن طريق القسطرة وتعتبر إحدى العمليات النوعية في المنطقة، بفضل الله.

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13:22ت م

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