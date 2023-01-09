السعودية اليوم / تدخل جراحي عاجل يعيد الحركة لمصاب بشلل رباعي بمستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف



الطائف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

تمكن بفضل الله أطباء الطوارئ في مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف من إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث سقوط من ارتفاع 4 أمتار، وتقديم خدمات إسعافية أولية لاستقرار الحالة.

وقالت صحة الطائف أن أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تمكنوا من إعادة الحركة لشاب تعرض لحادث سقوط من ارتفاع 4 أمتار وتبين بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمه وجود كسر منفجر غير مستقر بالفقرة العنقية الخامسة ضاغط على الحبل الشوكي مع كدمة داخل الحبل الشوكي أدى إلى شلل في الأطراف الأربعة.

وأبانت أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تم خلالها استئصال للفقرة العنقية الخامسة ووضع رقعة عظمية من عظمة الحوض من نفس المريض مكان الفقرة العنقية الخامسة مع تثبيتها بالفقرة العنقية الرابعة والسادسة بشريحة وخمسة مسامير، وقد تكللت العملية بالنجاح والله الحمد وخروج المريض من العمليات وهو بحالة مستقره مع وجود تحسن ملحوظ في حركة الأطراف الأربعه بعد الجراحة مباشرة.

وأشارت إلى أن المريض يتابع جلسات التأهيل الطبي مع المختصين في المستشفى حتى يستعيد الحركة بشكل طبيعي بإذن الله.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف أجرى خلال العام الماضي أكثر من 7000 آلاف عملية منها 1195 عملية جراحه عامة، فيما توزعت بقية العمليات بين أقسام العظام، العيون، الأطفال والمخ والأعصاب.

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13:17ت م

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