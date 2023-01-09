السعودية اليوم / 79573 مستفيداً من البرامج التدريبية للهلال الأحمر بالشرقية بعام 2022م



الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أسهمت البرامج التدريبية التي يقيمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية في تدريب وتأهيل 79573 مستفيداً خلال العام الماضي 2022م، حيث بلغت البرامج التدريبية المقامة بالمنطقة الشرقية 1252 برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً ومحاضرات توعوية ، وتنوعت الدورات المقدمة للمواطنين والمقيمين والكوادر الإسعافية في الهيئة وشملت دورات في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية ودورات طبية تخصصية للكادر الإسعافي وعدداً من الجهات بالمنطقة الشرقية شملت (118) مبادرة مع القطاع العام و(75) مبادرة مع القطاع الخاص.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والجمهور من المواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.

وتدعو الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة من خلال التسجيل في منصة متأهب https://mutaaheb.srca.org.sa/ والتي تهدف إلى تقديم البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة والمحاضرات التوعوية للمواطنين والمقيمين والقطاعات الحكومية والخاصة للإسهام في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي لحفظ أرواح المصابين والمرضى عند حدوث الحالات الطارئة لا قدر الله.

// انتهى //

13:05ت م

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