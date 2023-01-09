السعودية اليوم / 10 آلاف مستفيد من برامج التأهيل الطبي والرعاية النهارية في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم



بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

بلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل الطبي وخدمات الرعاية النهارية في مستشفى إرادة والصحة النفسية التابع لتجمع القصيم الصحي خلال العام الماضي 2022م ١٠٤٠٠ مستفيد في مختلف البرامج التي يقدمها المستشفى.

وبين التجمع أن حصة المستفيدين من البرنامج الرياضي بلغت١٨٢٠ مستفيداً، وبرنامج الرسم والحرف اليدوية ٧٤٨، وبرنامج المشتل ٩٠٠ مستفيد، فيما استفاد من برنامج الحاسب والقراءة ٤٢٣ فرداً، ومن برنامج الطبخ ٨٣٥ مستفيداً، في حين كان عدد المستفيدين من برنامج الإرشاد الديني ١٤٨٨، وبرنامج الحفلة الأسبوعية ٨٠١، وبرنامج الرحلات ٢١٤٠ مستفيداً.

وأشار التجمع إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تهيئة المريض اجتماعياً وصحياً، عن طريق رفع مهارات التواصل، وتقليل فترات الانعزالية لديه، بالإضافة إلى رفع الوعي والوازع الديني لدى المريض مما يجعله حريصاً على مراقبة نفسه ذاتياً، كما تعمل البرامج على تشجيع المريض على العمل والانتاج وتنمية مهارة الاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة بشخصه، وتحفيزه على إزالة المشاعر السلبية المترسبة في ذاته وتغيير نظرته تجاه المجتمع.

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12:55ت م

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