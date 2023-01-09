السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومراكز بجدة، والبديعة، وشقري، والسرو، وبئر بن هرماس، والظلفة، وحالة عمار، مصحوبة بزخات من البرد على بعض المراكز.

كما هطلت أمطار على محافظة تيماء شملت مراكز الجهراء، والكتيب، وأبيط، والحزم .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

12:55ت م

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