السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم رئيس جامعة الملك الفهد للبترول والمعادن بالظهران الدكتور محمد محسن السقاف، يرافقه نواب وعمداء الجامعة.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم الجامعي في المملكة من اهتمام ودعم من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله – مشيداً بالدور الذي تقوم به الجامعة وإسهامها في التنمية والابتكار وتطوير القدرات البشرية.

من جهته أعرب الدكتور السقاف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه للجامعة.

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12:54ت م

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