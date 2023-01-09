شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينيو يقود الهجوم.. تشكيل الإتحاد المتوقع لمباراة الشباب بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي نادي الاتحاد بنظيره الشباب فى مباراة مثيرة وقوية آخري بالدوري السعودي، حيث تأتي المباراة ضمن مؤجلات الفريقين من الجولة التاسعة، ويسعي العميد من خلال مواجهة الليلة من إستعادة طريق الإنتصارات، بعدما تعرض الفريق للهزيمة أمام نظيره العلال بهدف نظيف فى الجولة الماضية.

فى حين يسعي نادي الشباب لترتيب أوراقه المبعثرة بعد السقوط المفاجئ أمام الوحدة فى الجولة الماضية، الشئ الذي أثر فى صراع الفريق على الصدارة ونسب لحاقه بالنصر، لا سيما أن الأخير تمكن من الفوز على نظيره الطائي فى آخر جوالاته، مما يصعب الخناق على الشباب والذي أصبح مطالبًا بالفوز.

موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي الشباب نظيره الاتحاد اليوم الإثنين، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري السعودي، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل إتحاد جدة المتوقع لمباراة الشباب

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتو لقاء الشباب بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: إيجور كورنادو، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

الجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني فى الدوري السعودي برصيد 25نقطة، فى حين يحل نادي الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.