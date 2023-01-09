شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب فى مواجهة مثيرة الليلة أمام الإتحاد فى صراع الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الشباب لخوض تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره إتحاد جدة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بدوري روشن للمحترفين، حيث يسعي الشباب لتدارك هزيمته المفاجئة فى الجولة الماضية أمام الوحدة ومواصلة مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي.

فى حين يسعي نادي الاتحاد لتدارك السقوط أمام الهلال فى الجولة الماضية والإستمرار فى صراع الصدارة، خاصة أن تعرض الفريق لأي هزيمة جديدة سيبعده بشدة من سباق المنافسة، والذي أصبح أكثر شراسة بعد فوز الزعيم الهلالي وخسارة الشباب بالجولة الماضية.



سانتو يحذر لاعبيه من السقوط

وحرص المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من توجيه رسائل تحذيرية للاعبيه قبل مواجهة الشباب الليلة، خاصة بعد سقوط الفريق أمام الهلال فى المباراة الماضية، الشئ الذي يصدر الضغط للاعبيه على اهمية عدم فقدان أي نقاط جديدة فى المرحلة المقبلة من المنافسة.



موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي الشباب نظيره الاتحاد اليوم الإثنين، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري السعودي، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.