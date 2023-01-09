شكرا لقرائتكم شاهد.. الثلوج تعانق جبل اللوز بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك لتزيدها جمالًا، حيث تعد الموجة الثالثة لتساقط الثلوج على تبوك خلال هذا الموسم الشتوي.

تساقط الثلوج

وأظهر فيديو نشرته “العربية السعودية ” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز شمال غرب تبوك، مع هطول أمطار غزيرة وضباب كثيف أثر على مدى الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة مدرار المطرية بتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة إلى غزيرة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى غد الثلاثاء، على أجزاء متفرقة من مناطق؛ مكة وتبوك والمدينة الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وسواحل الباحة وعسير.