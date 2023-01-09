شكرا لقرائتكم تعليق ساخر من الحقيل على مقطع متهور وسط السيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل عبر حسابه في “تويتر”،، مقطع فيديو لتهور قائد المركبة وسط السيول.

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، تهور قائد مركبة واقتحام السيول بالمركبة، أكثر من مرة، معرضاً حياته للخطر.

وعلق وليد سليمان الحقيل، على المقطع، بقوله :” ما غرق من أول مرة راح يحاول مرة ثانية”.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).