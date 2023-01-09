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شكرا لقرائتكم الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي نظام معلومات الموارد البشرية HRIS Specialist
المؤهلات و الخبرات:
- الحد الأدنى من التعليم المطلوب – درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.
- سنوات الخبرة – الحد الأدنى من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
المهام الوظيفية:
- حل مشاكل الاسترجاع والتوصية بتصميم نظام الموارد البشرية من خلال العمل مع المبرمجين ونتائج ضمان الجودة لتلبية متطلبات العمل.
- إجراء وإعداد تحليل نظام معلومات الموارد البشرية وتقييمه بانتظام لمراقبة أداء النظام وتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسينات ، وتحديد أي حلول مناسبة وتقديمها إلى الأعمال.
- يحتفظ بالسجلات التاريخية من خلال توثيق تغييرات النظام والمراجعات.
- يوفر دعم الإنتاج ذا الصلة، والذي يتضمن البحث عن المشكلات وحلها، بما في ذلك إجراء اختبار النظام للتحديثات.
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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