شكرا لقرائتكم الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – أخصائي نظام معلومات الموارد البشرية HRIS Specialist المؤهلات و الخبرات: الحد الأدنى من التعليم المطلوب – درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.

سنوات الخبرة – الحد الأدنى من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة. المهام الوظيفية: حل مشاكل الاسترجاع والتوصية بتصميم نظام الموارد البشرية من خلال العمل مع المبرمجين ونتائج ضمان الجودة لتلبية متطلبات العمل.

إجراء وإعداد تحليل نظام معلومات الموارد البشرية وتقييمه بانتظام لمراقبة أداء النظام وتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسينات ، وتحديد أي حلول مناسبة وتقديمها إلى الأعمال.

يحتفظ بالسجلات التاريخية من خلال توثيق تغييرات النظام والمراجعات.

يوفر دعم الإنتاج ذا الصلة، والذي يتضمن البحث عن المشكلات وحلها، بما في ذلك إجراء اختبار النظام للتحديثات. رابط التقديم: وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).