شكرا لقرائتكم مشاهد جمالية لـ الضباب بمدينة عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الاثنين، منذ ساعات الصباح الأولى، أجواءً ضبابية صاحبها رذاذٌ خفيف، أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على المنطقة مع انخفاض لدرجات الحرارة ومستوى الرؤية، وذلك بعد الأمطار التي هطلت أمس على المنطقة، ولا تزال الفرصة مهيأةً – بمشيئة الله تعالى – لهطول الأمطار.

ووثقت عدسة “واس” الضباب الذي أضفى جمالاً على طبيعة المكان في مدينة عرعر.

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طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق,ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).