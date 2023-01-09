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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
محلل تخطيط أول
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
مدير العمليات العقارية (المرافق الصلبة)
المؤهلات والخبرة
- يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق
- المطلوب 7-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 5 سنوات على الأقل في دور مماثل
- خبرة سابقة في قيادة قسم العقارات لمنظمة كبيرة متخصصة في تطوير البنية التحتية.
أخصائي أول في إدارة الأداء
المؤهلات الخبرة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
- الخبرة: خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء.
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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