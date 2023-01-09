وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية محلل تخطيط أول المؤهلات والخبرة الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن سنتين. مدير العمليات العقارية (المرافق الصلبة) المؤهلات والخبرة يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو التسويق المطلوب 7-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 5 سنوات على الأقل في دور مماثل خبرة سابقة في قيادة قسم العقارات لمنظمة كبيرة متخصصة في تطوير البنية التحتية. أخصائي أول في إدارة الأداء المؤهلات الخبرة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الخبرة: خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء. رابط التقديم وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا) قد يهمّك أيضاً