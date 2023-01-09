شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مارشايبوف.. أبو بكر يصدم الأهلى المصري حول وجهته القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن النجم الكاميروني فينيست أبو بكر قد تلقي عرضًا شفهيًا من النادي الاهلي المصري من أجل التعاقد معه لنهاية الموسم والمشاركة رفقة الفريق فى كاس العالم للأندية، ولكن تلقي مسئولي الفريق القاهري صدمة كبيرة بعد رفض اللاعب الإنتقال إلى أحد الفرق الأفريقية.

وأشار وكيل أعمال أبو بكر أن اللاعب يقدر النادي الأهلي ويحترمه، ولكن وجهة اللاعب القادم ستكون صوب أوروبا، مما يجعله لا يهتم بعرض الفريق المصري فى الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض الأوروبية الكبري فى الفترة الحالية والذي يقوم بدراستها بعناية بالفترة الحالية.



أسباب آخري لرفض أبو بكر الأهلي

وأفادت بعض التقارير أن اللاعب لا يسعي لتخفيض عقده مع النصر فى الفترة الحالية، الأمر الذي يصعب على الفريق المصرى أن يقوم بتوفير راتب اللاعب الضخم، والذي كان يتقاضاه مع فريقه السعودي، مما يغلق الباب تمامًا حول الصفقة ويجعلها شبه مستحيلة.



مارشايبوف وصفقة الأهلى الفاشلة

والجدير بالذكر أن النادي الأهلى كان على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع النجم الأوزبكستاني جلال الدين ماراشيبوف قادمًا من النصر السعودي، الشئ الذي لم يكلل المفاوضات بالنجاح، بسبب إكتشاف معاناة اللاعب من إصتبخة مزمنة أسفل الظهر فى نتائج الكشف الطبي الذي خضع لها اللاعب.