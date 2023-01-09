شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي وموقف رونالدو من المشاركة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة النصر والشباب

ويلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويواجه النصر نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

وتنقل أحداث مباراة النصر ضد نظيره فريق الشباب، مساء يوم السبت المقبل، في دوري روشن السعودي على قناة ssc الرياضية السعودية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي.

موقف رونالدو من المشاركة مع النصر ضد الشباب

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مواجهة فريقه ضد الشباب، وذلك بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة مباريات.