شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي استعداده لخوض منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، حيث ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

توقيت مباراة الهلال ضد الرائد

ويلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره نادي الرائد، وذلك مساء غدًا الثلاثاء الموافق العاشر من يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الهلال ضد نظيره فريق الرائد في دوري روشن السعودي على ستاد الملك عبدالله، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الهلال والرائد من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

وتنقل أحداث مباراة الهلال ضد نظيره فريق الرائد، مساء يوم غدًا الثلاثاء في دوري روشن السعودي على قناة ssc الرياضية السعودية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي.