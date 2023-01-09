شكرا لقرائتكم مبادرات لتذليل عقبات سوق العمل السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب العمل آية السليمان، إن منتدى الحوار الاجتماعي يبحث خلق بيئة متميزة لسوق العمل السعودي.

وأوضحت السليمان في حوارها لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن المنتدى يسعى لتوصيل صوت القطاع الخاص والخروج بأفكار ومبادرات نوعية وتذليل العقبات، والتي سيكون لها أثر كبير في تغيير سوق العمل السعودي.

منتدى الحوار الاجتماعي

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر ، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال).

وناقش المنتدى الفرصَ والتحديات في سوق العمل؛ من خلال 3 محاور رئيسية، تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود، ويندرج تحت هذه المحاور 6 مبادرات وفق آلية محددة لتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذها.