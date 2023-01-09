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شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة يتعلق بتطبيق Zoom ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Zoom .
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن Zoom أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:
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تحذير أمني عالي الخطورة
• Zoom Rooms for macOS
• ما قبل نسخة 5.11.4
• Zoom Rooms for macOS clients
• ما قبل نسخة 5.11.3
• Zoom for Android clients
• ما قبل نسخة 5.13.0
• Zoom Rooms for Windows clients
• ما قبل نسخة 5.12.7
• Zoom Rooms for Windows installers
• ما قبل نسخة 5.13.0
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة/الكتابة على مسار ملف برنامج Zoom.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Zoom توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).