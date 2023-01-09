السعودية اليوم / الضباب يغطي مدينة عرعر بعد هطول الأمطار



عرعر 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، أجواءً ضبابية صاحبها رذاذٌ خفيف، أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على المنطقة مع انخفاض لدرجات الحرارة ومستوى الرؤية، وذلك بعد الأمطار التي هطلت أمس على المنطقة، ولا تزال الفرصة مهيأةً - بمشيئة الله تعالى - لهطول الأمطار.

ووثقت عدسة "واس" الضباب الذي أضفى جمالاً على طبيعة المكان في مدينة عرعر.

ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي مع أهمية استخدام الأنوار التحذيرية.

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10:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.