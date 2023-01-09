السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تفتح باب القبول ببرنامجي ماجستير "التعليم المستمر" و"التنفيذي" للعام الجامعي 1445هـ



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق عن فتح باب التقديم على برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً) والماجستير التنفيذي (21 برنامجاً) للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 / 1 / 2023 م ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 26 / 1 / 2023م ، وذلك على الرابط التالي: (https://dgs.ksu.edu.sa) .

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء

وبين بأن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط ولن تستقبل العمادة المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، وبوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي تم تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.

وأضاف الهدلق أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة، مبيناً أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3008) أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر (@DGS_KSA) أو البريد الإلكتروني (

// انتهى //

10:53ت م

0027



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق عن فتح باب التقديم على برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر (26 برنامجاً) والماجستير التنفيذي (21 برنامجاً) للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 / 1 / 2023 م ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 26 / 1 / 2023م ، وذلك على الرابط التالي: (https://dgs.ksu.edu.sa) .وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الماجستير بنظام التعليم المستمر الحصول على درجة (65) في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتقديم توصيتين داعمتين لطلب الالتحاق، واستثناء المتقدمين الحاصلين على درجات علمية باللغة الإنجليزية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية (وفق قائمة العمادة) من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام.وبين بأن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط ولن تستقبل العمادة المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، وبوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي تم تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.وأضاف الهدلق أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة، مبيناً أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3008) أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر (@DGS_KSA) أو البريد الإلكتروني ( [email protected] )، داعياً المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم ورقم الهوية والكلية والقسم والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.// انتهى //10:53ت م0027

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تفتح باب القبول ببرنامجي ماجستير "التعليم المستمر" و"التنفيذي" للعام الجامعي 1445هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.