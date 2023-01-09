السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على حفر الباطن



حفر الباطن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال مستمرة في الهطول.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة حفر الباطن والذي يتضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية الأفقية، فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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