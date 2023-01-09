

مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مشروع "الترميز الجغرافي للمسجد الحرام"، والذي أطلقته الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

ويهدف المشروع إلى تقسيم المسجد الحرام إلى مواقع يسهل إدراكها جغرافيا من قبل كافة العاملين بالمسجد الحرام وبالاعتماد على أبرز المعالم مما يُشكل لغة وصفية مشتركة تسهم في تحديد المواقع بشكل أدق.

وأوضح الشيخ السديس أن النظام المكاني يوفر عدد من الشرائح تثبت على أعمدة المسجد الحرام وتحتوي على معلومات مباشرة تسهم في وصف موقع الزائر، بالإضافة إلى معلومات تواصل مباشرة مع منسوبي الرئاسة برمز استجابة سريع يجمع كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزوار والعاملين بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أن الدليل المرجعي لمنهجيات وأسس البحث العلمي يهدف إلى إصدار وتجميع وتأصيل المناهج العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة، لصياغة وإعداد الأبحاث العلمية والدراسات المختلفة ذات الطابع الهندسي، والهدف أن يكون الدليل مرجعاً معتمداً للباحثين في الرئاسة العامة .

// انتهى //

09:35ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع "الترميز الجغرافي للمسجد الحرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.