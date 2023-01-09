السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تنظم ملتقى خريجي الجامعات السعودية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا



المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 يناير 2023م واس

تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ملتقى خريجي الجامعات

ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة المحور الأول جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في بيان مفهوم الوسطية والدعوة إليها والتحذير من التطرف وإيضاح سماحة الإسلام وتوجّه المملكة المعتدل ، والمحور الثاني جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال تنمية مجتمعاتهم المحلية وعرض للتجارب والنماذج النّاجحة واستعراض لخبراتهم في هذا المجال ن أما المحور الثالث فيناقش دور خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في تنمية علاقات دولتهم مع المملكة العربية السعودية ، بينما يناقش المحور الرابع جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال نشر العلم والمعرفة .

ويحظى الملتقى مشاركة دولية واسعة تتمثل في ١٣ دولة هي ( إندونيسيا ، تايلند , سنغافورة ، الصين ، الفليبين ، فيتنام , كمبوديا ، المالديف , ماليزيا ، أستراليا ، نيوزلندا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ) .

// انتهى //

09:21ت م

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المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 يناير 2023م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ملتقى خريجي الجامعات السعودية وذلك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من ١٠ - ١٢ / ١ / ٢٠٢٣م بمشاركة جامعتي الملك عبدالعزيز والملك فيصل .ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة المحور الأول جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في بيان مفهوم الوسطية والدعوة إليها والتحذير من التطرف وإيضاح سماحة الإسلام وتوجّه المملكة المعتدل ، والمحور الثاني جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال تنمية مجتمعاتهم المحلية وعرض للتجارب والنماذج النّاجحة واستعراض لخبراتهم في هذا المجال ن أما المحور الثالث فيناقش دور خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في تنمية علاقات دولتهم مع المملكة العربية السعودية ، بينما يناقش المحور الرابع جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال نشر العلم والمعرفة .ويحظى الملتقى مشاركة دولية واسعة تتمثل في ١٣ دولة هي ( إندونيسيا ، تايلند , سنغافورة ، الصين ، الفليبين ، فيتنام , كمبوديا ، المالديف , ماليزيا ، أستراليا ، نيوزلندا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ) .// انتهى //09:21ت م0015

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