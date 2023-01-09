السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لاعتماد (5) برامج أكاديمية لكليات الشرق العربي



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" أمس، اتفاقيات لاعتماد (5) برامج أكاديمية لكليات الشرق العربي، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

ووقّع الإتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الكليات معالي المشرف العام للكليات الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل.

وشملت الاتفاقيات توقيع (4) برامج في مرحلة ( الماجستير ) وهي : (برنامج ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي، وبرنامج ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم، وبرنامج ماجستير الآداب في الطفولة المبكرة، وبرنامج ماجستير الآداب في التربية الخاصة)، وبرنامج (بكالوريوس القانون).

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، إضافة إلى أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

يُذكر أن الهيئة تعمل وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات

// انتهى //

08:25ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" أمس، اتفاقيات لاعتماد (5) برامج أكاديمية لكليات الشرق العربي، وذلك بمقر الكلية بالرياض.ووقّع الإتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الكليات معالي المشرف العام للكليات الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل.وشملت الاتفاقيات توقيع (4) برامج في مرحلة ( الماجستير ) وهي : (برنامج ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي، وبرنامج ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم، وبرنامج ماجستير الآداب في الطفولة المبكرة، وبرنامج ماجستير الآداب في التربية الخاصة)، وبرنامج (بكالوريوس القانون).وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، إضافة إلى أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.يُذكر أن الهيئة تعمل وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية ؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.// انتهى //08:25ت م0012

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