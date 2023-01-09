السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار غزيرة على محافظتي بدر وينبع



المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وسيول, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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08:18ت م

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