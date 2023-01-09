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طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

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الرياض - محمد الوسيري - قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الاثنين، نصائح لوضعية الجلوس الصحيحة ومدى أهميتها للحفاظ على جسم الإنسان ومنها تخفيف آلام الظهر.

وأوضح تجمع الرياض على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنه الوضعية الصحيحة للجسم أثناء الجلوس وهي:

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الوضعية الصحيحة:

1ـ ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وذلك بالوقوف أو المشي.

2ـ وضع الكتفين متجهين للخلف.

3ـ استقامة الظهر.

4ـ تلامس المؤخرة لظهر الكرسي.

أهمية الوضعية الصحيحة للجسد:

تخفيف الثقل على المفاصل.

حماية العمود الفقري.

الحماية من الإجهاد الزائد للعضلات.

تجنب الشد العضلي.

الحماية من آلام الظهر وآلام العضلات.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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