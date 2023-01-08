السعودية اليوم / جامعة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة تُعلنان تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين



الباحة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد - ليوم الاثنين الموافق 16 جمادى الآخرة 1444هـ.

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