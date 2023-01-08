

‎المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت, هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية علي المدينة المنورة وينبع وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ صباح غد الاثنين، وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الواحدة مساءً.

// انتهى //

23:27ت م

0192





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة علي منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.