السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة على محافظة جدة



جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار متوسطة على محافظة جدة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج, وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين وتستمر حتى الثانية مساءً.

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23:22ت م

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