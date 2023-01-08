السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات، الذي تنظمه جمعية المعارض والمؤتمرات، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة يومين، في فندق كراون بلازا الرياض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، إلى أن الهيئة تطمح ليكون هناك عائد اقتصادي كبير وملموس لصناعة الفعاليات على الناتج المحلي للمملكة وخلق للوظائف الدائمة والمؤقتة، مشددا على أهمية تطوير الكوادر البشرية باعتباره الركيزة الأهم في أي عمل.

يذكر أن الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات بمثابة منصة للابتكار وقيادة الفكر، وتنمية رأس المال البشري، ومركز للالتقاء بين جميع الجهات المعنية الرئيسة في القطاع، من الهيئات المعنية بهذا المجال.

// انتهى //

23:08ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات، الذي تنظمه جمعية المعارض والمؤتمرات، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة يومين، في فندق كراون بلازا الرياض.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، الدكتور زهير السراج سعي الجمعية لأن تصبح مظلة دائمة للمستثمرين، ومُحركًا رئيسًا لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، وإيجاد تنمية مستدامة تُسهم في إبراز دور صناعة المعارض والمؤتمرات .من جانبه أشار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، إلى أن الهيئة تطمح ليكون هناك عائد اقتصادي كبير وملموس لصناعة الفعاليات على الناتج المحلي للمملكة وخلق للوظائف الدائمة والمؤقتة، مشددا على أهمية تطوير الكوادر البشرية باعتباره الركيزة الأهم في أي عمل.يذكر أن الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات بمثابة منصة للابتكار وقيادة الفكر، وتنمية رأس المال البشري، ومركز للالتقاء بين جميع الجهات المعنية الرئيسة في القطاع، من الهيئات المعنية بهذا المجال.// انتهى //23:08ت م0188

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