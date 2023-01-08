السعودية اليوم / تعليم الباحة يعلّق الدارسة في جميع مدارس المنطقة



الباحة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة ليوم غد الاثنين، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غد، وحرصا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ، ‏وسيكون الدوام -عن بعد- عبر

// انتهى //

23:00ت م

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الباحة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسعلّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة ليوم غد الاثنين، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غد، وحرصا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ، ‏وسيكون الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //23:00ت م0186

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