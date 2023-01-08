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جارسيا يوجه طلب ناري لـ كريستيانو رونالدو

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محمد الفلاح - قام رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، بتوجيه رسالة للاعب الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب انتقاله للفريق السعودي.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب فسخ تعاقده معفريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الاسبانية، تصريحات لـ جارسيا: الشيء الوحيد الذي أريده منه، أن يشعر بسعادة لعب كرة القدم مرةأخرى وأن يبتسم.. لأنه في الأشهر الأخيرة، بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني، وفيما بعد على المستوى الخاص، كان يعاني.

وتابع: إذا استعاد متعة اللعب، فقد تم تحقيق الهدف.

وعن احتمال ضم نادي النصر اللاعب الأرجنتيني ليونيل : الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن السوق.

وانتقل كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، بعقد مدته موسمين ونصف، وقيمته 500 مليون يورو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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