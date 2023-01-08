شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من ميسي على عرض الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، يعلن موقفه من الانتقال لنادي الهلال السعودي،عقب العرض المُقدم له.

ويرغب الهلال السعودي، في ضم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصةً عقب نجاح النصر السعودي في ضم اللاعبالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يقم الهلال السعودي في ضم صفقات، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب العقوبة الموقعة على النادي، في أزمة اللاعب محمدكنو.

وأشار الإعلامي السعودي خالد الذياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن الهلال قام بتجهيز عرضًا قيمته300 مليون يورو لضم ليونيل ميسي، وذلك عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن المحتمل أن يصل عرض الهلال السعودي، لضم ميسي، إلى 400 مليون يورر.

وسوف ينتهي عقد ميسي مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري.

ونشر الذياب مُعلقًا: عرض نادي الهلال السعودي عند تواصله مع ميسي فاق 300 مليون يورو وقد يصل إلى 400 مليون يورو.

وأكد: اللاعب يرحب بالفكرة في المستقبل.