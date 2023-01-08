شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات متماسك في ظل الأزمات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق مستشار تطوير الأعمال وليد الحميد، على تأثير الأزمات العالمية على صندوق الاستثمارات، مؤكدًا أنه ما زال متماسكًا في ظل تلك الأزمات.

وقال الحميد، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن الصندوق النرويجي واجه مشكلات ونزل تقييمه، بينما حقق الصندوق السعودي نجاحًا وقفز درجتين.

لا يستهدف السوق المحلية

وتابع: صندوق الاستثمارات لا يستهدف السوق المحلية فقط، وسبق أن ضاعف حصته في الأسواق الأمريكية.