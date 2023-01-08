شكرا لقرائتكم خبر كيف تتجنب مشاكل الشتاء الصحية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية التوازن في الأكل، والتقليل من السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، وشرب الماء بكثرة لتجنب الجفاف، وتلك من أهم الأمور التي تسهم في الحد من الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

وأطلقت الصحة في وقت سبق عبر حسابها في منصة تويتر ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، التي استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية من الأمراض.

أبرز نصائح الصحة:

