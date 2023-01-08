كيف تتجنب مشاكل الشتاء الصحية؟

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وأطلقت الصحة في وقت سبق عبر حسابها في منصة تويتر ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، التي استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية من الأمراض.
أبرز نصائح الصحة:
- توازن في أكلك.
- قلل السكريات.
- احرص على أخذ لقاح الإنفلونزا.
- عدم إشعال الفحم أو الحطب في الأماكن المغلقة.
- الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.
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