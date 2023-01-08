ترجمة 52 ألف جلسة قضائية عن بعد

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وقالت الوزارة «إن المركز يمكن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون 47 لغة، وأنه يتم تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية».وأوضحت أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عبر النظام الالكتروني عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.
وبينت أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.
وأشارت الوزارة إلى أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa.
إلى ذلك أنجز مركز تدقيق الدعاوى بالوزارة 1.6 مليون عملية تدقيق خلال العام الماضي 2022م.
مركز تدقيق الدعاوى:
- 1,600,000 عملية تدقيق
- 185 محكمة
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