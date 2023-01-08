مشروع لدعم الفئات الأكثر عرضة للأمراض النفسية

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وقدم الدكتور عبدالحميد الحبيب خطة عمل المشروع ومتطلبات تنفيذها في المحافظات خلال ورشة العمل التي أدارها تحت عنوان تعزيز الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة، والتي شارك فيها رؤساء لجان شؤون الأسرة وسفراء تنمية الأسرة من جميع المحافظات.وعرضت كل من عفاف اليوسف والدكتورة دلال الدوسري التجربة التشغيلية للمشروع في محافظات وادي الدواسر والخرج وشقراء، حيث يحقق المشروع تفاعلا كبيرا نظرا لأهميته وملامسته احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، فيما قدم الدكتور ياسر بكار تدريبا في مهارات إدارة الحالات.
ويستقبل المركز الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، على مدار أيام الأسبوع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات في أي وقت من خلال تطبيق (قريبون) سواء نصية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بسرية تامة.
أهداف المشروع:
- تعزيز الصحة النفسية بين المواطنين.
- نشر الوعي النفسي في المجتمع.
- تقديم الدعم والمساندة.
- دعم المشروعات والمبادرات في هذا المجال.
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