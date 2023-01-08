شكرا لقرائتكم خبر أكبر ماراثون نوعي للقراءة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، خلال المدة من 12 - 14 يناير الجاري، «ماراثون اقرأ» ضمن برنامج إثراء القراءة «اقرأ» في دورته الثامنة على مستوى 3 مدن في المملكة في كل من الظهران والرياض وتبوك، بهدف تحفيز المجتمع على القراءة ودعما لمبادرة «السعودية الخضراء»، كل ما يتعلق بالقراءة وإثراء المجتمع.

ويقام الماراثون في كل من مكتبة إثراء في الظهران، ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، ومكتبة اقرأ في المدرسة الثانوية الأولى في تبوك، حيث يتكفل مركز «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافة إلى أنه سينال ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، حيث قسمت هذه الميداليات إلى أربع فئات: ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة.

وأوضح المستشار الثقافي في المركز والمشرف العام على برنامج إثراء القراءة «اقرأ» طارق الخواجي أن الماراثون جزء من تطور إثراء القراءة «اقرأ» وهناك خطة ليكون أكثر توسعا ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلا.

يذكر أن القراء تمكنوا من قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 1622 شجرة؛ تحقيقا لهدف الماراثون الذي نظم في نسخته الأولى العام الماضي والقائم على زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة.

الماراثون والجوائز:







يتكفل «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة.



الهدف هو الوصول إلى 2000 شجرة.



القارئ سينال ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة.



الميداليات قسمت إلى 4 فئات: