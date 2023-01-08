شكرا لقرائتكم خبر أكبر ماراثون نوعي للقراءة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقام الماراثون في كل من مكتبة إثراء في الظهران، ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، ومكتبة اقرأ في المدرسة الثانوية الأولى في تبوك، حيث يتكفل مركز «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافة إلى أنه سينال ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، حيث قسمت هذه الميداليات إلى أربع فئات: ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة.وأوضح المستشار الثقافي في المركز والمشرف العام على برنامج إثراء القراءة «اقرأ» طارق الخواجي أن الماراثون جزء من تطور إثراء القراءة «اقرأ» وهناك خطة ليكون أكثر توسعا ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلا.
يذكر أن القراء تمكنوا من قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 1622 شجرة؛ تحقيقا لهدف الماراثون الذي نظم في نسخته الأولى العام الماضي والقائم على زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة.
الماراثون والجوائز:
- يتكفل «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة.
- الهدف هو الوصول إلى 2000 شجرة.
- القارئ سينال ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة.
الميداليات قسمت إلى 4 فئات:
- ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة
- ميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة
- ميدالية فضية لقراءة 500 صفحة
- ميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر ماراثون نوعي للقراءة في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.