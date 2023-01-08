فعالية لزيادة عدد ممارسي الأنشطة البدنية

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واشتملت الفعالية على عدد من الأركان للجهات المشاركة التي قدمت العديد من الأنشطة الحركية والعروض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات أمس فعالية صحية رياضية تحت شعار «تنفس نحو مجتمع حيوي». وتهدف الفعالية إلى زيادة عدد ممارسي الأنشطة البدنية والرياضية ونشر الوعي والثقافة الصحية مما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للطالبات وتعريفهم بأنواع مختلفة من الرياضات من خلال استقطاب الجهات ذات العلاقة.واشتملت الفعالية على عدد من الأركان للجهات المشاركة التي قدمت العديد من الأنشطة الحركية والعروض الرياضية والتعريف بالخدمات والجهود التي تقدمها. وأفادت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة عهود المنيع أن وكالة العمادة بالجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى اكتشاف ودعم الطالبات الموهوبات في أي مجال رياضي أو صحي ومساعدتها لتحويل تلك الموهبة إلى مهنة لتحقيق أهدافها وطموحاتها والوصول إلى مجتمع حيوي.

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