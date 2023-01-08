شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



واستعرضت رئيس الجامعة المكلف الدكتورة هناء النعيم، جهود جامعة الملك عبدالعزيز في مواصلة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتقنية، ومجالات خدمة المجتمع وتأهيل الموارد البشرية، لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مشيرة إلى أن الجامعة تتطلع عبر خطتها الاستراتيجية الرابعة (طموح)، إلى التميز والريادة أكاديميا وبحثيا على الصعيدين المحلي والعالمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير التعليم يوسف البنيان، أمس، قيادات جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور نائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بجدة.واستعرضت رئيس الجامعة المكلف الدكتورة هناء النعيم، جهود جامعة الملك عبدالعزيز في مواصلة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتقنية، ومجالات خدمة المجتمع وتأهيل الموارد البشرية، لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مشيرة إلى أن الجامعة تتطلع عبر خطتها الاستراتيجية الرابعة (طموح)، إلى التميز والريادة أكاديميا وبحثيا على الصعيدين المحلي والعالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.