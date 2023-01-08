شكرا لقرائتكم خبر إقبال كبير للمنافسة على جائزة المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جائزة المنتدى السعودي للإعلام، في دورتها الثانية، عددا كبيرا من المشاركات الخاصة بالإعلاميين، للمنافسة على المراكز الأولى من فروع الجائزة، التي ستعلن نتائجها خلال فعاليات «المنتدى السعودي للإعلام» يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة (التقرير الإخباري، المقال، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الكاريكاتير، الإنفوجراف)، والصحافة الإلكترونية (التقرير الإخباري، المقال، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الكاريكاتير، الإنفوجراف)، والإنتاج المرئي (الحوار المرئي، التقرير المصور)، والإنتاج المسموع (الحوار الجماهيري)، ومحتوى تويتر: (المحتوى النوعي في تويتر في الموضوعات الاجتماعية، والثقافية)، وريادة الأعمال في المجال الإعلامي (المشروعات الريادية في مجالات الإعلام)، والإنتاج العلمي (الكتب والبحوث العلمية المحكّمة، بحوث الماجستير والدكتوراه في أي من مجالات الإعلام)، إضافة إلى شخصية العام الإعلامية.

وأوضح الأمين العام لجائزة «المنتدى السعودي للإعلام» الدكتور رياض نجم، أن الجهة المعنية بالجائزة استقبلت مئات الأعمال الصحفية والتلفزيونية والرقمية منذ فتح باب المشاركة قبل أيام، مشيرا إلى تنوع الأعمال المتقدمة للجائزة، مما يؤكد اهتمام الإعلاميين بالمنافسة على الجائزة الإعلامية الأضخم في المملكة.

وأضاف «إن الجائزة أكبر من كونها مراكز متقدمة، وإنما تعد احتفاء وتقديرا بالأعمال الإعلامية وصانعيها، وتحفيزا لهم للاستمرار في إبداعهم وتميزهم، وأيضا تشجيع العاملين في الوسط الإعلامي، كونها تمنحهم منصة تقدر جهودهم ونجاحاتهم، داعيا الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى المشاركة في الجائزة وفروعها».

أهداف الجائزة:







تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية



تحفيز التنافس والإبداع المهني



تكريم المبدعين



فروع الجائزة: