شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تمنح الشباب وظيفة المستقبل في الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصفته مؤسسة مسك بوظيفة المستقبل، يعد الأمن السيبراني من التخصصات الدراسية الناشئة والمطلوبة، حيث يتوجب على الكثير من الأخصائيين والمهنيين الإلمام بالمشهد العام للأمن السيبراني، وذلك في ظل تطوره وتغيره المستمرين. أما مستقبل الأمن السيبراني فإنه يتخطى بكثير حدود حماية البيانات والمعلومات، ليصل إلى تأمين خطوط الدفاع عن المجتمع ضد الهجمات الالكترونية.

ووفقا لإحصائية نشرتها مؤسسة مسك، فقد بلغت القيمة السوقية لقطاع الأمن السيبراني المحلي 3.6 مليارات دولار خلال 2020، والتي من المتوقع أن تواصل نموها حتى عتبة الـ9.8 مليارات دولار بحلول 2026. وعند الأخذ بعين الاعتبار مستوى جاهزية السوق، نجد بأن الحكومة استطاعت تشييد منظومة من الاستثمارات الخاصة بالبنى التحتية الرقمية، وترسيخ أسس الحوكمة المحدثة لأمن المعلومات، إلى جانب العمل على تنمية القدرات والمهارات المطلوبة، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتوقيع كل من وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA اتفاقية تعاون مشترك خلال مارس 2021، وذلك في سبيل إطلاق مجموعة من برامج التدريب والبحث المشتركة في مجال الأمن السيبراني.

وتشير «مسك» إلى أن فرص العمل في مجال الأمن السيبراني متاحة ومطلوبة، وعليه يجب التحلي بالمهارات الضرورية والكفيلة برسم طريق النجاح في هذا القطاع. وفي حال كنت أحد الخبراء والمختصين في هذا المجال، ستشكل مهارات الأمن السيبراني بالنسبة لك ضرورة حتمية ينبغي إتقانها في سبيل تطوير مسيرتك المهنية المستقبلية.

5 مهارت أساسية في مهنة المستقبل:

جدران الحماية

الهدف من استخدام جدران الحماية هو تقييد الوصول إلى الكمبيوتر المضيف للبرنامج أو الشبكات المتصلة به. وقد يكون جدار الحماية عبارة عن جهاز أو برمجية مدرجة ضمن نظام التشغيل، أو تطبيق برمجي يعمل وفقا لأحد أنظمة التشغيل.

التشفير

يحمي التشفير سرية البيانات وسلامتها عن طريق خلطها بطريقة تجعلها غير قابلة لفك الشفرة لأي شخص لا يمتلك كلمة مرور أو مفتاحا سريا.

البرمجيات الخبيثة

تعد القدرة على تحديد آلية عمل البرمجيات الخبيثة والتعرف عليها وعلى كيفية استثمارها لتحقيق أهداف مسيئة، من المهارات القوية التي ينبغي أن يتحلى بها أي مستخدم للكمبيوترات أو الأجهزة المحمولة.

القرصنة

تعد القرصنة من الأنشطة الرئيسة المستخدمة لتوضيح وتعريف مخاطر الأمن السيبراني، وكيفية الوقاية منها في عالمنا المعاصر، لذا من الضروري التعرف على أساسيات القرصنة بما فيها الأدوات والبرامج.

العلم الجنائي الرقمي

لعل من أبرز المكونات الرئيسة في عمليات تحليل الطب الشرعي الرقمي هو امتلاك الخبرة الكافية حول آلية عمل البيئات الرقمية، وتطويع الأدوات والبرامج لتلبية احتياجاتها.