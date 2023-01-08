1867 تجاوزا بيئيا في 2022

بلغ إجمالي التجاوزات البيئية العام الماضي 1867 تجاوزا، فيما بلغ عدد الحوادث البيئية 156 حادثا، في وقت ارتفعت أعداد المنشآت البيئية إلى 32.100 منشأة مقارنة بعام 2021، التي بلغت 22.532 منشأة، وتصدر فرع الرياض الجولات والتصاريح البيئية في الأسبوعين الأخيرين من عام 2022.

بلاغات بيئية

كشف تقرير مركز الالتزام البيئي لعام 2022 استقبال 2.023 بلاغا بيئيا، وتقديم 35.132 خدمة بيئية، و15.188 استفسارا، وتسليم 7.265 تصريحا وترخيصا، وبلغت المنشآت ذات أثر بيئي 32 ألف منشأة، وتنفيذ 43 ألف جولة تفتيشية، وتقديم 60 ألف خدمة عبر مركز العملاء، وتدشين النظام الإلكتروني المطور للتفتيش البيئي.

422 حالة

بلغ إجمالي حالات عدم الالتزام البيئي في 14 يوما الأخيرة من العام الماضي 422 حالة عدم التزام بيئي، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية 171 ترخيصا، وبلغت الجولات الرقابية 1921 جولة رقابية، وتصدرت الرياض التصاريح والجولات الرقابية خلال الأسبوعين الأخيرين بـ399 جولة وتصريح، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ354 جولة وتصريح، والشمالية ثالثا بـ298، والشرقية رابعا بـ273، والجنوبية خامسا بـ242، وجازان سادسا بـ191، والمدينة المنورة سابعا بـ164.

تجاوزات وجولات

1867 تجاوزات

156 حادثا

32.100 منشأة

2.023 بلاغا

35.132 خدمة

7265 تصريحا وترخيصا

43 ألف جولة تفتيشية

422 حالة عدم التزام في 14 يوما

الأكثر تصاريح وجولات في أسبوعين

الرياض: 399

مكة: 354

الشمالية: 298

الشرقية: 273

الجنوبية: 242

جازان: 191

المدينة المنورة: 164