1867 تجاوزا بيئيا في 2022

بلاغات بيئية
كشف تقرير مركز الالتزام البيئي لعام 2022 استقبال 2.023 بلاغا بيئيا، وتقديم 35.132 خدمة بيئية، و15.188 استفسارا، وتسليم 7.265 تصريحا وترخيصا، وبلغت المنشآت ذات أثر بيئي 32 ألف منشأة، وتنفيذ 43 ألف جولة تفتيشية، وتقديم 60 ألف خدمة عبر مركز العملاء، وتدشين النظام الإلكتروني المطور للتفتيش البيئي.
422 حالة
بلغ إجمالي حالات عدم الالتزام البيئي في 14 يوما الأخيرة من العام الماضي 422 حالة عدم التزام بيئي، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية 171 ترخيصا، وبلغت الجولات الرقابية 1921 جولة رقابية، وتصدرت الرياض التصاريح والجولات الرقابية خلال الأسبوعين الأخيرين بـ399 جولة وتصريح، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ354 جولة وتصريح، والشمالية ثالثا بـ298، والشرقية رابعا بـ273، والجنوبية خامسا بـ242، وجازان سادسا بـ191، والمدينة المنورة سابعا بـ164.
تجاوزات وجولات
1867 تجاوزات
156 حادثا
32.100 منشأة
2.023 بلاغا
35.132 خدمة
7265 تصريحا وترخيصا
43 ألف جولة تفتيشية
422 حالة عدم التزام في 14 يوما
الأكثر تصاريح وجولات في أسبوعين
الرياض: 399
مكة: 354
الشمالية: 298
الشرقية: 273
الجنوبية: 242
جازان: 191
المدينة المنورة: 164
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