توقعات بأمطار غزيرة على محافظات مكة وتعليق للدراسة

أجواء باردة
من جهته، أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أنه يتوقع استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة وأجواء باردة ليلا ولطيفة نهارا على معظم المملكة.
ساعات المساء
وأشار موقع «طقس العرب» إلى آخر الخرائط الجوية والناتجة عن المحاكاة الحاسوبية أنه يتوقع ازدياد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تكون الفرصة نهارا مهيأة لهطول الأمطار في أجزاء واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن ومكة المكرمة، إضافة لأجزاء متفرقة من الجوف وحائل والقصيم وتبوك وجنوب المدينة المنورة وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريا. وهذه الهطول قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية تترافق بحدوث الرعد مما قد يتسبب بجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
أما في ساعات المساء والليل، فيتوقع أن تبقى فرص الأمطار على أجزاء واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريا، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا، فيما تبقى فرص الأمطار مهيأة على أجزاء من القصيم والجوف وحائل وخاصة الأجزاء الشرقية من هذه المناطق.
استقرار الطقس
ويتوقع أن تستمر الجبهة الباردة بالتحرك للجنوب الشرقي، بحيث تمتد الأمطار مع ساعات متأخرة من الليل (ليلة الإثنين/الثلاثاء) وصباح الثلاثاء للعاصمة الرياض وأجزاء عدة من وسط المنطقة الشرقية بما في ذلك الدمام والجبيل وبقيق والخبر والقطيف ورأس تنورة وشمال محافظة الأحساء، على أن تتراجع فرص الأمطار تدريجيا نهار الثلاثاء في أغلب المناطق ويستقر الطقس.
مواقع للأمطار
مكة المكرمة
العاصمة المقدسة
جدة
رابغ
الطائف
الجموم
الكامل
خليص
بحره
الليث
القنفذة
العرضيات
أضم
ميسان
الخرمة
الموية
رنية
جازان
الحرث
الدائر بني مالك
الريث
العارضة
العيدابي
فيفا
هروب
مركز الفطيحة
الباحة
المندق
القرى
بلجرشي
بني حسن
عسير
أبها
خميس مشيط
أحد رفيدة
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