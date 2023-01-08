توقعات بأمطار غزيرة على محافظات مكة وتعليق للدراسة

فيما اتخذت عدد من إدارات التعليم في منطقة مكة والقصيم والشمالية قرارات بتعليق الدراسة وتحويلها إلى منصة مدرستي ، حذر الدفاع المدني الأحد من هطول أمطار غزيرة في 16 محافظة بمنطقة مكة المكرّمة. وقال الدفاع المدني «إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تشير إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (العاصمة المقدسة - جدة - رابغ - الطائف - الجموم - الكامل - خليص - بحرة - الليث - القنفذة - العرضيات - أضم - ميسان - الخرمة - المويه - رنية)، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع».

أجواء باردة

من جهته، أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أنه يتوقع استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة وأجواء باردة ليلا ولطيفة نهارا على معظم المملكة.

ساعات المساء

وأشار موقع «طقس العرب» إلى آخر الخرائط الجوية والناتجة عن المحاكاة الحاسوبية أنه يتوقع ازدياد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تكون الفرصة نهارا مهيأة لهطول الأمطار في أجزاء واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن ومكة المكرمة، إضافة لأجزاء متفرقة من الجوف وحائل والقصيم وتبوك وجنوب المدينة المنورة وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريا. وهذه الهطول قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية تترافق بحدوث الرعد مما قد يتسبب بجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

أما في ساعات المساء والليل، فيتوقع أن تبقى فرص الأمطار على أجزاء واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريا، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا، فيما تبقى فرص الأمطار مهيأة على أجزاء من القصيم والجوف وحائل وخاصة الأجزاء الشرقية من هذه المناطق.

استقرار الطقس

ويتوقع أن تستمر الجبهة الباردة بالتحرك للجنوب الشرقي، بحيث تمتد الأمطار مع ساعات متأخرة من الليل (ليلة الإثنين/الثلاثاء) وصباح الثلاثاء للعاصمة الرياض وأجزاء عدة من وسط المنطقة الشرقية بما في ذلك الدمام والجبيل وبقيق والخبر والقطيف ورأس تنورة وشمال محافظة الأحساء، على أن تتراجع فرص الأمطار تدريجيا نهار الثلاثاء في أغلب المناطق ويستقر الطقس.

مواقع للأمطار

مكة المكرمة

العاصمة المقدسة

جدة

رابغ

الطائف

الجموم

الكامل

خليص

بحره

الليث

القنفذة

العرضيات

أضم

ميسان

الخرمة

الموية

رنية

جازان

الحرث

الدائر بني مالك

الريث

العارضة

العيدابي

فيفا

هروب

مركز الفطيحة

الباحة

المندق

القرى

بلجرشي

بني حسن

عسير

أبها

خميس مشيط

أحد رفيدة