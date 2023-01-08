سيول الخرارة تجذب متنزهي المزاحمية

مصب الحفنة
يعتبر مصب الحفنة الذي يقع جنوب غرب المحافظة المصب الرئيسي الذي تجري منه السيول متجهة لمنتزه الخرارة لتملأ المتنزه، بالإضافة إلى جريان شعاب ومساييل الحدباء التي تغذي المنتزه الأول لجذب المتنزهين من العاصمة والمحافظات المجاورة إلى المزاحمية للاستمتاع بالأجواء الشتوية حيث أطلق على منتزه الخرارة هذا الاسم بسبب صوت خرير الماء من مصب الحفنة وهو مكان جريان سيول الأمطار.
وجهة سياحية
يحتل «منتزه خرارة» مكانة مميزة وجذابة في السياحة السعودية بعد إدراجها من قبل وزارة السياحة في موسم «شتاء السعودية» حتى نهاية مارس 2021 ضمن أكثر من 17 وجھة سياحية في أنحاء المملكة، وذلك بعد اختياره كأفضل الوجهات السياحية الأبرز في منطقة الرياض والمملكة.
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