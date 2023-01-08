280 حديقة لزوار مكة

وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهودا كبيرة في مجال صيانة ونظافة هذه الحدائق والمسطحات الخضراء، بهدف إيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، مع توفير الخدمات الضرورية بها، وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وألعاب الأطفال والملاعب المتنوعة، وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة.
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