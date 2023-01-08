280 حديقة لزوار مكة

هيأت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 280 حديقة عامة بمساحات مختلفة، منتشرة في مختلف الأحياء، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددا كبيرا من ألعاب الأطفال المختلفة.

وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهودا كبيرة في مجال صيانة ونظافة هذه الحدائق والمسطحات الخضراء، بهدف إيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، مع توفير الخدمات الضرورية بها، وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وألعاب الأطفال والملاعب المتنوعة، وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة.